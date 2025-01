Australian Open: Achtelfinale! Alexander Zverev macht mit Jacob Fearnsley kurzen Prozess

Alexander Zverev hat bei den Australian Open auch in der dritten Runde seine weiße Weste gewahrt. Der Weltranglistenzweite besiegte Jacob Fearnsley am Freitag problemlos in drei Sätzen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 17.01.2025, 07:18 Uhr

© Getty Images Im Achtelfinale: Alexander Zverev

Nächster Sieg im Schnelldurchlauf: Alexander Zverev hat auch die dritte Hürde auf dem Weg zum erhofften Grand-Slam-Titel genommen. Der 27-Jährige schlug in der dritten Runde der Australian Open den Briten Jacob Fearnley mit 6:3, 6:4 und 6:4 und zog ins Achtelfinale ein. Die Partie dauerte 2:02 Stunden.

Zverev, der im vergangenen Jahr im Halbfinale gescheitert war, überstand damit zum sechsten Mal in seiner Karriere die dritte Runde in Australien und zog damit mit Legende Boris Becker gleich. Der Hamburger peilt im 36. Anlauf seinen Premieren-Titel bei einem der vier wichtigsten Tennisturniere an.

Fils oder Humbert als nächster Gegner

"Er ist ein unglaublicher Spieler. Ich habe großen Respekt für ihn", sagte Zverev nach der Partie. Im Achtelfinale wartet nun erstmals ein Duell mit einem gesetzten Spieler - dem Franzosen Arthur Fils (Nr. 20) oder dessen Landsmann Ugo Humbert, der Nummer 14 der Setzliste.

Gegen Fearnley, der in der ersten Runde Publikumsliebling Nick Kyrgios geschlagen hatte, agierte Zverev teils ein wenig zu passiv und gab überraschend mehrfach seinen Aufschlag ab. In den entscheidenden Momenten bestrafte er aber die zahlreichen Fehler seines Gegners.

Hier das Einzel-Tableau der Australian Open