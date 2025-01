Australian Open: Alexander Zverev vs Jacob Fearnley im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in Runde 3 der Australian Open 2025 auf den Briten Jacob Fearnley - nicht vor 3.30 Uhr im TV und Livestream auf Eurosport und Discovery+ und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.01.2025, 13:16 Uhr

Zverev geht als Nummer 2 der Welt als klarer Favorit ins Rennen gegen den 23-jährigen Briten, aktuell die 92 im Ranking.

Zverev hatte sich bislang stark präsentiert: In Runde 1 gewann er gegen Lucas Pouille mit 6:4, 6:4, 6:4, in Runde 2 gegen Pedro Martinez mit 6:1, 6:4, 6:1. Nund darf Zverev erstmals am australischen Tag ran, nachdem die Matches zuvor beides Spiele der Night Session waren.

Zverev zeigte sich vor allem stark offensiv-orientiert, endlich. Denn viele Kritiker hatten jahrelang darauf hingewiesen, dass der Hamburger viel zu passiv spiele, vor allem in den entscheidenden Momenten eines Matches. In denen er dann oft entsprechend unterging.

"Das ist etwas, an dem ich hart gearbeitet habe. Um so zu spielen, muss man sich wohlfühlen auf dem Platz", erklärte Zverev entsprechend nach seinem Sieg in Runde 2. Man müsse zudem "den Mut haben". Offenbar hat er ihn endlich.

Zverev-Gegner Fearnley: Sieg über Nick Kyrgios

Sein Gegner Jacob Fearnley aber hat bereits für Aufsehen gesorgt in Melbourne, als er in Runde 1 gegen (einen angeschlagenen) Nick Kyrgios gewann, sich von dessen Mätzchen aber zu keinem Zeitpunkt beeindrucken ließ. In Runde 2 folgte ein umkämpfterer Viersatz-Erfolg gegen Arthur Cazaux.

Es ist die erste Begegnung zwischen Zverev und Fearnley.

Wo wird Zverev gegen Fearnley gezeigt?

Das Drittrundenduell zwischen Alexander Zverev und Jabob Fearnley ist nicht vor 3.30 Uhr angesetzt. Eurosport und Discovery+ übertragen im TV und Livestream, wir haben den Liveticker für euch!