Australian Open: Alcaraz und Berrettini fixieren Drittrunden-Schlager

Matteo Berrettini und Carlos Alcaraz sind in die dritte Runde der Australian Open 2022 eingezogen. Dort treffen die italienische Nummer eins und der spanische Youngster am Freitag aufeinander.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.01.2022, 08:06 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz steht bei den Australian Open 2022 in Runde drei

Wer im vergangenen Herbst bei den Erste Bank Open in Wien in der Stadthalle beim Match zwischen Carlos Alcaraz und Matteo Berrettini dabei gewesen ist, wird diese Partie immer noch in besterErinnerung haben: Nach einem glatten ersten Satz für den spanischen Teenager entwickelte sich ein qualitativ herausragendes Duell, bei dem Alcaraz am Ende die Oberhand behielt.

Bei den Australian Open kann Matteo Berrettini am Freitag nun Revanche nehmen. Der Italiener bezwang den US-Amerikaner Stefan Kozlov mit 6:1, 4:6, 6.4 und 6:1 und zog damit ebenso in die dritte Runde ein wie Alcaraz, der gegen Dusan Lajovic mit 6:2, 6:1 und 7:5 erfolgreich blieb. Berrettini ist bei den Australian Open an Position sieben gesetzt, Alcaraz auf Rang 31. Nach dem Ausschluss von Novak Djokovic ist das oberste Viertel bis zum Halbfinale weit offen.

Auch zwei weitere Spanier blieben am Mittwoch erfolgreich: Pablo Carreno Busta hatte mit Tallon Griekspoor große Probleme, gewann aber schließlich doch mit 6:3, 6:7 (6), 7:6 (3), 3:6 und 6:4. Rafael Nadal besiegte Yannick Hanfmann dagegen ungefährdet mit 6:2, 6:3 und 6:4.

