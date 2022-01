Australian Open: Alexander Zerev scheitert in drei Sätzen an Denis Shapovalov

Die Deutsche Nummer eins Alexander Zverev hatte im Achtelfinale der Australian Open gegen Denis Shapovalov keine wirkliche Chance und verpasst das Viertelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.01.2022, 08:30 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev war im Achtelfinale der Australian Open gegen Denis Shapovalov klar unterlegen

Hier gibt es den kompletten Match-Ticker zum Nachlesen!

Nichts wird es mit dem ersten Grand-Slam-Titel für Alexander Zverev bei den Australian Open 2022. Der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg musste sich im Achtelfinale dem Kanadier Denis Shapovalov doch recht deutlich in drei Sätzen mit 3:6, 6:7 (5), 3:6 geschlagen geben. Die Nummer 14 des Turniers bekommt es im Viertelfinale nun mit Rafael Nadal zu tun, der Adrian Mannarino aus Frankreich ebenfalls in drei Sätzen bezwingen konnte.

Zverev verließ nach der Partie sichtlich enttäuscht die gut gefüllte Margaret Court Arena. So viel hatte sich die Deutsche Nummer eins für das erste Major-Event des Jahres vorgenommen - möglicherweise zu viel. Während des gesamten Matches schien der ATP-Finals-Champion von 2019 und 2021 völlig verkrampft - Spielfreude wollte beim Norddeutschen zu keiner Zeit aufkommen. Statt dessen musste ein Racket zu Beginn des zweiten Satzes daran glauben, geholfen hat dies freilich nichts.

Schwache Major-Bilanz gegen Top-Spieler

Lediglich in der Mitte des zweiten Durchgangs wollte noch ein wenig Hoffnung für die schwarz-rot-goldenen Fans aufkommen, als Zverev mit einem Break 5:3 in Front gehen konnte. Allerdings lieferte der US-Open-Finalist von 2020 in Folge ein schwaches Aufschlagsspiel inklusive zweier Doppelfehler ab. So war der kurze Matchvorteil auch wieder ganz rasch dahin.

Eurosport-Experte Boris Becker fasste die Angelegenheit so zusammen: "Er spielt zu passiv und steht zu weit hinter der Grundlinie. Er reagiert nur und agiert nicht." Mit der Niederlage bleibt die Bilanz bei Grand-Slam-Turnieren gegen Topspieler für den Deutschen weiterhin ausgesprochen schwach. Von den letzten acht Partien gegen Spieler aus den Top 20 konnte Zverev lediglich eines für sich entscheiden.

Hier das Einzel-Tableau der Männer