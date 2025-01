Australian Open: Alexander Zverev begrüßt Ballkinder

Nach dem Verletzungsbedingten Rückzug beim United Cup in Perth startet Alexander Zverev als Nr. 2 der Setzliste seine Vorbereitung auf das erste Grand-Slam-Turnier der Saison in Melbourne.

von SID / Redaktion

zuletzt bearbeitet: 06.01.2025, 11:53 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev nimmt die Vorbereitung auf die Australian Open 2025 in Angriff.

Unzählige Hände streckten sich Alexander Zverev entgegen, als der deutsche Tennisstar die Treppenstufen zwischen den 428 Ballkindern bei den Australian Open hinunterging. "Wir Spieler lieben euch. Ihr macht unser Spiel deutlich einfacher. Die meisten von uns Spielern waren auch mal Ballkids", sagte der Weltranglistenzweite bei der Begrüßung der kleinen Helfer: "Habt viel Spaß in den nächsten drei Wochen!"

Die Kinder und Jugendlichen wurden in verschiedenen Auswahlrunden ermittelt und kommen aus unterschiedlichen Ländern. "Es macht Spaß, mit diesen tollen Spielern in Kontakt zu sein. Wenn man das erste Mal auf den Court läuft, ist es sehr aufregend, danach kann es auch stressig werden. Das ist eine coole Möglichkeit, die nicht viele Menschen bekommen", sagte Maddy, die schon mehrfach beim Turnier in Melbourne geholfen hat.

Ähnlich erwartungsvoll vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres zeigte sich Zverev. "Ich freue mich auf dieses Jahr. Ich habe in der Pause hart gearbeitet und kann es kaum erwarten, dass die Australian Open losgehen", sagte der 27-Jährige. Von seiner Bizeps-Zerrung, die ihn zuletzt beim United Cup zum Zusehen gezwungen hatte, schien er erholt. "Ich fühle mich gut", sagte Zverev.