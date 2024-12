Alexander Zverev bereits in Australien eingetroffen

Alexander Zverev ist zwei Tage vor Weihnachten in Australien angekommen. Dort beginnt am 27. Dezember mit dem United Cup das erste Turnier der neuen Saison.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.12.2024, 15:53 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ist bereits in Australien angekommen

Alexander Zverev hat sich für die kommende Saison hohe Ziele gesteckt und will daher nichts dem Zufall überlassen. Aus diesem Grund reiste der Weltranglistenzweite bereits vor Weihnachten nach Australien, um sich vor Ort bestmöglich auf die Bedingungen einstellen zu können.

Mittlerweile ist Zverev in Down Under angekommen, wie ein Video des United Cup auf der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter) zeigt. Wie bereits in der abgelaufenen Spielzeit wird der gebürtige Hamburger auch die Saison 2025 wieder mit dem United Cup eröffnen.

2024 durften Zverev und Co. beim Teamwettbewerb über den Titelgewinn jubeln. Diesmal bekommt es das deutsche Team, das auf Frauenseite von Laura Siegemund angeführt wird, in der Gruppenphase in Perth mit China und Brasilien zu tun. Der Startschuss für den United Cup fällt am 27. Dezember.

Mit dem United Cup bereiten sich die Profis auch auf die Australian Open vor, die am 12. Januar in Melbourne starten. 2024 schied Zverev beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres erst im Halbfinale gegen Daniil Medvedev aus.