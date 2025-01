Australian Open: Alexander Zverev landet in gleicher Hälfte wie Carlos Alcaraz und Novak Djokovic

Alexander Zverev ist bei den Australian Open 2025 in der gleichen Hälfte wie Carlos Alcaraz und Novak Djokovic gelandet. Titelverteidiger Jannik Sinner darf mit seiner Auslosung indes zufrieden sein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.01.2025, 10:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev erreichte in Melbourne 2024 das Halbfinale

Alexander Zverev trifft bei den diesjährigen Australian Open in der ersten Runde auf Wildcard-Inhaber Lucas Pouille. Danach bekäme es der Weltranglistenzweite, der in Melbourne seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen möchte, mit Pedro Martinez oder Luciano Darderi zu tun. Mögliche Drittrundengegner sind Sebastian Baez und Nick Kyrgios.

Im Achtelfinale sind die beiden Franzosen Ugo Humbert und Arthur Fils potentielle Kontrahenten, anschließend ginge es im Viertelfinale gemäß der Setzliste gegen Casper Ruud. Im Halbfinale könnte Zverev dann auf Carlos Alcaraz oder Novak Djokovic, die bei der Auslosung im gleichen Viertel landeten, treffen.

Alcaraz, der gegen Alexander Shevchenko eröffnet und vor einem Achtelfinalduell mit Jack Draper steht, könnte bei den Australian Open den “Career Grand Slam” komplettieren. Dafür muss der Spanier im Viertelfinale wohl an Djokovic vorbei, der seinerseits zum Auftakt gegen Nishesh Basavareddy spielt. In der dritten Runde droht dem Serben ein Duell mit Tomas Machac oder Reilly Opelka, dem er zuletzt in Brisbane unterlegen war.

Sinner eröffnet gegen Jarry

Zufriedener wird hingegen Titelverteidiger Jannik Sinner sein. Der Weltranglistenerste eröffnet gegen Nicolas Jarry und bekam Alex de Minaur als möglichen Viertelfinalgegner zugelost. Zuvor könnte der Südtiroler in der Runde der letzten 16 auf Hubert Hurkacz, Holger Rune oder Matteo Berrettini treffen.

Ebenfalls in der oberen Hälfte landeten Taylor Fritz und Vorjahresfinalist Daniil Medvedev, die auf ein Duell im Viertelfinale zusteuern. Fritz misst sich in der ersten Runde mit Landsmann Jenson Brooksby, Medvedev spielt gegen Kasidit Samrej.

Die Duelle der Deutschen in der Übersicht:

Alexander Zverev - Lucas Pouille

Jan-Lennard Struff - Felix Auger-Aliassime

Daniel Altmaier - Francisco Comesana

Yannick Hanfmann - Marcos Giron

Dominik Koepfer - Jordan Thompson

Das Einzel-Tableau der Australian Open