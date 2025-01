ATP Brisbane: Hoppla! Opelka schockt Djokovic

Reilly Opelka hat überraschend das Halbfinale beim ATP-Tour-250-Turnier in Brisbane erreicht. Der US-Amerikaner gewann gegen Novak Djokovic mit 7:6 (4) und 6:3.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.01.2025, 13:41 Uhr

© Getty Images Reilly Opelka ist schon ziemlich gut in Form

Ein einziges Break reichte Reilly Opelka zum überraschenden Erfolg gegen Novak Djokovic. Aber wenn man so aufschlägt wie der lange verletzte US-Amerikaner, dann reicht es eben auvh manchmal gegen die ganz Großen des Geschäfts. Es war die allererste Begegnung zwischen Djokovic und Opelka.

Die Niederlage von Djokovic war auch aufgrund der beiden starken Auftritte des 24-maligen Grand-Slam-Champions in Brisbane nicht zu erwarten. Vor allem gegen Lieblingsgegner Gael Monfils zeigte Djokovic schon wieder ganz starkes Tennis. Opelka hatte in den Runden davor allerdings auch überzeugt, vor allem in Runde zwei beim knappen Erfolg gegen Matteo Arnaldi.

Titelverteidiger Dimitrov im Halbfinale:

In der Vorschlussrunde wird es nun ein Feuerwerk der Aufschläger geben: Denn Reilly Opelka trifft dort auf Giovanni Mpetshi Perricard. Der Franzose gewann das Youngster-Duell mit Jakub Mensik mit 7:5 und 7:6 (5).

In der unteren Hälfte des Tableaus konnten sich Titelverteidiger Grigor Dimitrov und Jiri Lehecka einen Platz unter den letzten vier sichern. Dimitrov profitierte beim Stand von 6:1 und 2:1 von der Aufgabe von Jordan Thompson. Lehecka hatte beim 6.4 und 6:4 gegen Nicolas Jarry nur wenige Probleme.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane