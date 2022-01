Australian Open: Alexander Zverev ohne Satzverlust in Runde drei

Alexander Zverev hat auch sein zweites Match bei den Australian Open 2022 ohne Probleme überstanden. Zverev besiegte John Millman mit 6:4, 6:4 und 6:0.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.01.2022, 12:43 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Mittwoch in Melbourne

Drei Sätze gegen Daniel Altmaier, drei Sätze gegen John Millman. Die Zeiten, in denen Alexander Zverev in den frühen Runden von Grand-Slam-Turnieren unnötig viel Kraft gelassen hat, sind für´s Erste vorbei. Das ist auch insofern bemerkenswert, als dass einige der potenziellen kommenden Gegner schon ziemlich hart arbeiten mussten. Denis Shapovalov etwa, auf den Zverev im Achtelfinale treffen könnte: Der Kanadier musste sein ganzes Können aufbieten, um gegen den Südkoreaner Soon Woo Kwon in fünf Sätzen zu bestehen.

Alexander Zverev lieferte gegen Lokalmatador Millman dagegen die nächste grundsolide Leistung ab, gewann nach einer Spielzeit von 1:59 Stunden mit 6:4, 6:4 und 6:0. Es war der dritte Sieg im dritten Vergleich mit dem Australier, zuletzt waren sich die beiden im Herbst 2020 in Köln begegnet.

Zverev nun gegen Albot

Zverev war nie in Gefahr - auch wenn er sich mit Doppelfehlern ab und zu in unangenehme Lagen brachte. Alleine in Durchgang zwei schenkte er Millman auf diese Art und Weise fünf Punkte. Wehrte die daraus resultierenden Breakbälle dann aber doch wieder mit starken Aufschlägen ab.

Nach dem Gewinn des zweiten Durchgangs holte sich Zverev zu Beginn des dritten Satzes gleich wieder den Aufschlag seines Gegners. Und ließ Gedanken an ein mögliches Comeback von John Millman erst gar nicht aufkommen. Schon gar nicht nach dem neuerlichen Break zum 3:0, das Zverev mit einer Rückhand entlang der Linie sicherstellte.

Die nächste Aufgabe für die deutsche Nummer eins sollte ebenfalls mit überschaubarem Aufwand machbar sein: Zverev spielt gegen Radu Albot. Der Mann aus der Republik Moldau konnte sich am Mittwoch gegen Aleksander Vukic in drei Sätzen behaupten. Die bislang einzige Begegnung konnte Zverev 2019 in der ersten Runde der US Open für sich entscheiden. Nach fünf Sätzen.

