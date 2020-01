Australian Open: Alexandra Vecic im Halbfinale bei den Juniorinnen

Alexandra Vecic hat im Juniorinnen-Wettbewerb bei den Australian Open 2020 das Halbfinale erreicht. Die Deutsche besiegte die Spanierin Ane Mintegi del Olmo, die beim Stand von 6:4 und 1:1 aufgeben musste.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.01.2020, 09:56 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Alexandra Vecic sorgt bei den Juniorinnen für Furore

Wie auch die Erwachsenen hatten die Nachwuchskräfte am Donnerstag unter den schwülen Bedingungen in Melbourne zu leiden. So wurden die Matches aufgrund der großen Hitze für mehrere Minuten unterbrochen. Vecic ließ sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen, setzte ihren Erfolgslauf fort. In Runde zwei hatte sie die an Position zwei gesetzte Französin Elsa Jacquemont in drei Sätzen besiegt.

In der Vorschlussrunde trifft Alexandra Vecic nun auf die Polin Weronika Baszak, die so wie Vecic ungesetzt das Halbfinale erreicht hat.