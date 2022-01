Australian Open: Alizé Cornet gewinnt Hitzeschlacht gegen Simona Halep

Alizé Cornet (WTA-Nr. 61) hat erstmals das Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.01.2022, 07:11 Uhr

© Getty Imags Alizé Cornet

Cornet schlug in einem körperlich grenzwertigen Match die ehemalige Weltranglisten-Erste Simona Halep mit 6:4, 3:6 und 6:4 und schaffte es damit erstmals in die Runde der letzten Acht bei einem Major. Und das bei ihrem 63. Grand-Slam-Turnier-Auftritt überhaupt.

Cornet hatte bereits im zweiten Satz mit 3:1 und 40:30 geführt, brach dann aber komplett ein und verlor 19 der folgenden 20 Punkte zum Satzausgleich - die letzten drei Spiele gingen allesamt mit unnötigen Fehlern weg. Die Französin fing sich dann aber wieder. Beim 5:3 im dritten Durchgang hatte sie bereits zwei Matchbälle, einen davon wehrte Halep mit einer feinen Rückhand longline ab.

Beide Spielerinnen schienen schon Mitte des zweiten Satzes mit den Kräften am Ende, bei extremen Temperaturen in der Rod Laver Arena. Am Ende gewann Cornet das Kräftemessen.

Cornet stand bereits 2009 knapp davor, erstmals ins Viertelfinale von Melbourne einzuziehen, damals hatte sie gegen Dinara Safina zwei Matchbälle, verlor aber noch. Nun hat sie es endlich geschafft.

Ihre Gegnerin nun ist Danielle Collins: Die US-Amerikanerin hatte zuvor etwas überraschend gegen Elise Mertens gesiegt - mit 4:6, 6:4, 6:4 nach knapp drei Stunden Spielzeit. Die US-Amerikanerin hatte es 2019 bereits ins Halbfinale von Melbourne geschafft.

