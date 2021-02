Australian Open: Angelique Kerber scheitert in Runde eins

Angelique Kerber ist bei den Australian Open 2021 in Runde eins ausgeschieden. Die Siegerin von 2016 unterlag Bernarda Pera aus den USA mit 0:6 und 4:6.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.02.2021, 04:24 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber hat einen Kaltstart erwischt

Zum Ende hin sah es mal wieder nach einem typischen Comeback von Angelique Kerber aus: Bernarda Pera servierte beim Stand von 6:0 und 5:4 zum Matchgewinn, lag schnell mit 0:40 zurück. Drei Chancen zum Gleichstand also für Kerber, die diese aber nicht nutzen konnte. Und dos war es die US-Amerikanerin, die nach einem Ball ins Seitenaus der Deutschen die Hände in die Höhe strecken durften.

Der erste Satz hatte lediglich 17 Minuten in Anspruch genommen, ehe Pera auf 6:0 stellte. Kerber wirkte noch nicht bereit für diese Aufgabe - was durchaus auch mit der harten 14-tägigen Quarantäne zusammenhängen mag, durch die die deutsche Nummer eins musste. Da halfen auch die Auftritte bei der Grampians Trophy in der vergangenen Woche nichts.

Fast zeitgleich hatte sich mit Laura Siegemund die zweitbeste deutsche Spielerin verabschiedet. Siegemund verlor in der Rod Laver Arena gegen Serena Williams mit 1:6 und 1:6.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen