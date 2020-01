Australian Open: Angelique Kerber vs. Camila Giorgi im TV, Livestream und Liveticker

Angelique Kerber spielt am Freitag um den Einzug in das Achtelfinale der Australian Open 2020. Das Match gegen Camila Giorgi gibt es ab 1 Uhr live im TV und Stream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.01.2020, 13:32 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] H2H Viermal standen sich Kerber und Giorgi bereits gegenüber, immer mit dem besseren Ende für die Kielerin, die gegen die Italienerin sogar erst einen Satz abgegeben hat. Und was uns noch positiver stimmt: Drei dieser vier Matches waren auf australischem Boden, 2016 in Brisbane sowie 2018 und '19 in Sydney. Giorgi Down Under Beim Happy Slam kam die 28-Jährige in sieben Anläufen allerdings noch nie über die dritte Runde hinaus. Zum Auftakt warf sie jedoch gleich eine Deutsche raus, Antonia Lottner hatte gegen Giorgi keine Chance (6:3, 6:3) - noch schneller warf die Italienerin Svetlana Kuznezowa aus dem Turnier (6:3, 6:1). In der Vorbereitung hatte sich Giorgi übrigens in Auckland durch die Qualifikation gekämpft, unterlag dann aber Serena Williams 3:6, 2:6. Giorgi Nun wartet die nächste Italienerin, die ihren grossen Stern in Australien aufgehen lassen will. Camila Giorgi ist zwar bereits seit 2011 auf der WTA-Tour dabei, auf den ganz grossen Wurf wartet sie aber noch, wenngleich sie beispielsweise schon eine Caroline Wozniacki, immerhin frühere Weltranglistenführende, bei den US Open aus dem Turnier gekegelt hat (2013) oder 2018 im Viertelfinale in Wimbledon stand. Ihre grössten Erfolge sind die Titel in 's-Hertogenbosch (2015) und Linz (2018). Kerber 2020 Der Auftakt in die neue Saison war allerdings weniger vielversprechend, Auftaktpleite in Brisbane, in Adelaide überrollte sie in der 1. Runde zwar die Chinesin Wang Qiang, musste dann aber im Achtelfinale mit Satzrückstand verletzt aufgeben. In Melbourne wolle sie daher erst einmal von Runde zu Runde schauen und die Ziele nicht zu hoch stecken. Zum Auftakt gegen die italienische Grand-Slam-Debütantin Elisabetta Cocciaretto (6:2, 6:2) und die Australierin Priscilla Hon (6:3, 6:2), mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen, stimmte die Form aber. Alles neu In der Weltrangliste war die ehemalige Nummer 1 ebenfalls bis auf Rang 20 durchgereicht worden. Als Konsequenz entpflichtete sie ihren Trainer Rainer Schüttler im Juli 2019 von seinen Pflichten, erst im November teilte die Kielerin mit, wie es weitergehen werde: Seit diesem Jahr steht Dieter Kindlmann an der Seite der 32-Jährigen. Selbst ein weniger erfolgreicher Tennisprofi, der seine Karriere verletzungsbedingt zudem früh beenden musste, arbeitete der 38-Jährige im Training bereits mit Grössen wie Maria Sharapova und Madison Keys zusammen. Kerber 2019 Überhaupt war die letzte Saison keine sonderliche Erfolgsstory für die gebürtige Bremerin. Bei den Australian Open schied sie an Position 2 gesetzt überraschend gegen die ungesetzte Danielle Collins (0:6, 2:6) aus, bei den nachfolgenden Turnieren zeigte Kerber weiterhin starke Leistungen (u. a. zwei Halbfinalteilnahmen in Doha und Monterrey und das Finale in Indian Wells), verpasste allerdings ihren ersten Turniersieg 2019. Die Sandplatzsaison konnte sie aufgrund einer Verletzung nur teilweise spielen, wobei sie bei den French Open direkt in der 1. Runde ausschied. In Wimbledon unterlag sie als Titelverteidigerin in Runde zwei Lauren Davis (6:2, 2:6, 1:6). Kerber Down Under Was Angelique Kerber für den Falle eines Turniersieges geplant hat, hat sie noch nicht verraten, will man böse sein, könnte man nun anmerken, dass sie mit solchen Aussagen auch vorsichtiger als Zverev sein muss - immerhin hat sie die Australian Open schon einmal gewonnen! Und statistisch gesehen ist dieses Jahr wieder ein gutes Jahr für ein langes Turnier der Deutschen Nummer 1, in geraden Jahren scheint ihr Melbourne zu liegen. Nach ihrem Turniersieg 2016 erreichte sie 2018 immerhin das Halbfinale, 2017 und '19 dagegen war jeweils im Achtelfinale Schluss. Happy Slam Runde 3 des ersten Grand Slams im Tennis-Jahr 2020! Wie jedes Jahr kommt es Down Under zum ersten Showdown der Saison, wenn in Melbourne der erste von vier Grand Slams ausgetragen wird - der sogenannte Happy Slam. Schon vor dem Turnier haben uns tolle Geschichten durch den Alltag begleitet, als zahlreiche Stars medial mit Aktionen und Spenden auf die Buschbrände in Australien aufmerksam machten (der Melbourne Park liegt nur 150 Kilometer vom Katastrophengebiet entfernt), unter anderem Lokalmatador Nick Kyrgios, der für jedes Ass eine hübsche Summe spendete, oder auch Alex Zverev, der jüngst verkündete, im Falle eines Turniersieges sogar auf das gesamte Preisgeld zu verzichten - was in diesem Jahr immerhin über 2,5 Millionen Euro sind! vor Beginn Herzlich willkommen bei den Australian Open zur Drittrundenpartie zwischen Camila Giorgi und Angelique Kerber.

© Jürgen Hasenkopf Kerber geht mit einer makellosen Bilanz ins Duell gegen Giorgi

Kerber kann nach zwei mühelosen Auftaktsiegen auch gegen Giorgi mit einem guten Gefühl auf den Court gehen: Von den bisherigen vier Matches hat die Italienerin nur eines gewonnen, 2015 in Wuhan. Das letzte Treffen gab es im vergangenen Jahr in Sydney, da hatte Kerber in zwei Sätzen die Nase vorne. Das Match gibt es ab 1 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

