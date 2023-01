Australian Open: Aryna Sabalenka - "Der beste Tag meines Lebens"

Aryna Sabalenka hat am Samstag ihren ersten Grand-Slam-Titel geholt. Die Freude kannte bei der 24-Jährigen nach dem hochklassigen Endspiel gegen Elena Rybakina keine Grenzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.01.2023, 18:54 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka gewann ihr erstes Grand-Slam-Turnier

Aryna Sabalenka ist am Ziel ihrer Träume angelangt. Die Belarussin gewann am Samstag bei den Australian Open nach einem packenden 4:6, 6:3 und 6:4-Erfolg über Elena Rybakina den Titel und krönte sich somit erstmals in ihrer Laufbahn zur Siegerin eines Grand-Slam-Turniers. Dementsprechend gelöst wirkte die 24-Jährige bei der Pressekonferenz nach dem Match.

"Ich bin einfach super glücklich. Und stolz. Das ist gerade der beste Tag meines Lebens", gab Sabalenka an einem Glas Champagner nippend zu Protokoll. "Ich bin super glücklich, dass ich meine Emotionen kontrollieren konnte. Ich glaube, ich habe das beste Match meiner Karriere gespielt."

Sabalenka stößt auf Platz zwei vor

Tatsächlich lieferte sie sich mit Rybakina in der Rod Laver Arena einen atemberaubenden Schlagabtausch, der keinerlei Wünsche offenließ. Nach ihrem Triumph in Adelaide beim ersten Turnier des Jahres finalisierte Sabalenka somit ihren perfekten Saisonstart. Am Montag wird die Belarussin in der Weltrangliste auf Platz zwei rangieren.

Dabei lief es für Sabalenka in der Vergangenheit nicht immer rund. 2022 hatte sie mitunter mit teils gravierenden Problemen beim Aufschlag zu kämpfen, dank harter Arbeit in der Off-Season war von diesen in Melbourne aber nichts mehr zu sehen. "Ich denke, dass ich es nach all den harten Matches noch mehr genießen kann", blickte Sabalenka auf die schwierige Vorsaison zurück.

Sabalenka ändert ihre Einstellung

Nun darf Sabalenka ihren ersten Major-Triumph in vollen Zügen genießen. Dass es überhaupt so weit kommen konnte, führte die 24-Jährige auch auf eine veränderte Herangehensweise an den Sport zurück. "Ich habe angefangen, mich selbst mehr zu respektieren. Ich habe angefangen zu verstehen, dass ich hier bin, weil ich so hart arbeite und eine gute Spielerin bin", erklärte Sabalenka.

Wenngleich Sabalenka hinter ihrem größten Ziel nun ein Häkchen setzen darf, hat sie offenbar noch lange nicht genug: "Wir haben alle ungefähr die gleichen Ziele. Ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, ist natürlich nicht das letzte auf meiner Liste." Das wird Branchenprima Iga Swiatek wohl nicht allzu gerne hören.

