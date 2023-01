Australian Open: Aryna Sabalenka fixiert Finale mit Elena Rybakina

Aryna Sabalenka hat erstmals das Endspiel eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Die Belarussin schlug Madga Linette mit 7:6 (1) und 6:2 und spielt im Finale am Samstag gegen Elena Rybakina.

von red/SID

zuletzt bearbeitet: 26.01.2023, 14:54 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka am Donnerstag im Halbfinale der Australian Open 2023

Sabalenka war als klare Favoritin in dieses Match gegangen, hat die Weißrussin in diesem Jahr doch schon das Turnier in Adelaide gewonnen und sich auch bei den Australian Open als unantastbar gezeigt. Linette konnte in ihrem ersten Major-Viertelfinale zwar gut mithalten, musste nach einem frühen Break im zweiten Satz aber doch klein beigeben.

Im Endspiel bekommt es Sabalenka nun also mit Elena Rybakina zu tun. Die regierende Wimbledon-Siegerin schlug Victoria Azarenka mit 7:6 (4) und 6:3 und ist somit nur noch einen Sieg von ihrem zweiten Major-Titel entfernt.

"Ich bin super glücklich und stolz", sagte Rybakina: "Heute waren die Bedingungen etwas schwierig für mich, aber ich habe es gut gemanagt. Ich werde mein Bestes im Finale geben, kämpfen und hoffentlich gewinnen."

Rybakina, die auf dem Weg ins Halbfinale unter anderem die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen ausgeschaltet hatte, ist gebürtige Russin und schlägt seit 2018 für Kasachstan auf. Ihr Coup in Wimbledon war der erste Grand-Slam-Titel für das Land. Sabalenka schaffte nach drei erfolglosen Major-Halbfinals erstmals den Sprung ins Endspiel.

