Australian Open: Aryna Sabalenka schafft den Turnaround, Simona Halep rollt weiterhin

Zum Start in die dritte Runde auf der unteren Hälfte des Damen-Tableaus der Australian Open 2022 gab es keine Überraschungen zu vermelden. Sowohl Aryna Sabalenka als auch Simona Halep lösten ihr Achtelfinalticket.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 22.01.2022, 06:16 Uhr

Aryna Sabalenka steht bei den Australian Open im Achtelfinale

Aryna Sabalenka hat gegen die Tschechin Marketa Vondrousova ein Dritt-Runden-Aus bei den Australian Open gerade noch verhindern können. Hatte die Belarussin, die im Vorfeld des Turniers mächtige Probleme mit ihrem Aufschlag hatte, den ersten Durchgang noch verloren geben müssen, fand die Weltranglistenzweite dann zusehends besser in die Partie.

Schlussendlich siegte die Nummer zwei des Turniers auf überzeugende Art und Weise mit 4:6, 6:3 und 6:1 und steht damit im Achtelfinale. Dort wartet am Montag Kerber-Bezwingerin Kaia Kanepi, die die Australierin Maddison Ingis zum Start in den Spieltag in drei Sätzen bezwingen konnte.

Ebenfalls im Achtelfinale steht Simona Halep, die 2022 noch ohne Niederlage ist. Die Rumänin zeigte auch in Runde drei eine tadellose Leistung und ließ Danka Kovinic nicht den Hauch einer Chance. Mit 6:2 und 6:1 fertigte Halep die Montenegrinerin ab und trifft nun auf die Franösin Alize Cornet, die gegen Tamara Zidansek für eine kleine Überraschung sorgte.