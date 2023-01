Australian Open: Aryna Sabalenka und Belinda Bencic stürmen ins Achtelfinale

Aryna Sabalenka und Belinda Bencic sind bei den Australian Open ins Achtelfinale eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.01.2023, 06:54 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka weiß in Melbourne zu überzeugen

Aryna Sabalenka befindet sich weiterhin in beeindruckender Form: Die Weltranglistenfünfte blieb bei den Australian Open auch in der dritten Runde ohne Satzverlust und zog durch einen 6:2 und 6:3-Erfolg über Elise Mertens in die Runde der letzten 16 sein. In dieser könnte es für sie nun zum ersten echten Härtetest kommen.

Denn Sabalenka trifft im Achtelfinale auf Olympiasiegerin Belinda Bencic, die sich in Runde drei gegen Camila Giorgi mit 6:2 und 7:5 behauptete. In Melbourne ging es für die Schweizerin bislang noch nicht über das Achtelfinale hinaus, im Head to Head mit Sabalenka steht es 1:1.

Pliskova souverän durch

Ebenfalls eine Runde weiter sind Karolina Pliskova und Shuai Zhang. Pliskova siegte gegen Varvara Gracheva mit 6:4 und 6:2, Zhang gab gegen Katie Yolnets beim 6:3 und 6:2-Sieg sogar noch ein Spiel weniger ab. Im Achtelfinale kommt es nun zum direkten Duell der beiden.

Im rein tschechischen Drittrundenduell zwischen der erst 17-jährigen Linda Fruhvirtova und Marketa Vondrousova setzte sich unterdessen der Youngster durch. Fruhvirtova gewann mit 7:5, 2:6 und 6:3 und trifft nun auf Donna Vekic, die Nuria Parrizas-Diaz 6:2 und 6:2 besiegte.

