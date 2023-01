Australian Open: Aryna Sabalenka und ihr ruhiger Tiger

Aryna Sabalenka könnte in Melbourne als erste neutrale Spielerin einen Grand-Slam-Titel gewinnen. Vor allem mental hat sie einen Schritt gemacht.

von SID

zuletzt bearbeitet: 27.01.2023, 12:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Aryna Sabalenka und der Tiger am Unterarm - eine gewinnende Kombination

Als sich Aryna Sabalenka vor sieben Jahren Schokolade kaufte, erspähte sie Angelique Kerber. "In dem Cafe gab es einen Fernseher", sagte Sabalenka: "Und ich dachte mir: Tolles Match."

Die deutsche Spitzenspielerin bestritt gerade ihr erstes Grand-Slam-Finale in Melbourne gegen Serena Williams - und Sabalenka ließ sich ein Stück weit inspirieren vom Auftritt der späteren Nummer eins der Welt.

Kerber schrieb Sportgeschichte, und das will auch Sabalenka am Samstag (9.30 Uhr/Eurosport, in Österreich bei ServusTV und in unserem Liveticker) im Finale bei den Australian Open gegen die Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina schaffen. Und zwar im doppelten Sinne.

Für die 24-Jährige wäre es der erste ganz große Titel. Zugleich wäre sie auch die erste neutrale Grand-Slam-Siegerin überhaupt. Seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sind auch die Farben und Zeichen von Belarus im internationalen Tennis gesperrt.

Sabalenka wollte etwas langweiliger werden

"Wenn, wenn, wenn, ich spreche nicht gerne über das Wenn", sagte Sabalenka vor dem Endspiel auf die Frage, ob sich diese Aussicht eigenartig anfühle: "Ich will einfach mein Bestes geben." Im Erfolgsfall sei sie bereit, dazu Auskunft zu geben. Zunächst steht ihr aber ein Duell zweier echter Power-Frauen bevor.

Sowohl Sabalenka als auch Rybakina können mit mehr als 190 Stundenkilometern aufschlagen. Und beide versuchen, mit Wucht von der Grundlinie zu dominieren. Dass Sabalenka das Zeug hat, nach den größten Titeln zu greifen, war schon länger sichtbar. Aber sie hatte den "Tiger" in sich nicht wirklich im Griff und fauchte nach verlorenen Punkten zu oft lauthals los.

"Ich hatte das Gefühl, dass ich etwas langweiliger werden muss, um meine Ziele zu erreichen", sagte Sabalenka nach ihrem Triumph in Adelaide. In all ihren zehn Partien des Jahres blieb sie ohne Satzverlust. "Der Tiger ist jetzt ein ruhiger Tiger", sagte sie: "Wenn er aber raus muss, ist er da."

Hier das Einzel-Tableau der Frauen