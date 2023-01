Australian Open: Aryna Sabalenka ungefährdet in Runde drei

Während Aryna Sabalenka ohne Probleme die dritte Runde bei den Australian Open 2023 erreichen konnte, sind zwei weitere gesetzte Spielerinnen ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.01.2023, 06:14 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka ist im Tennisjahr 2023 noch unbesiegt

Noch fehlt Aryna Sabalenka ein ganz großer Titel in ihrer Trophäensammlung. Nach den ersten beiden Auftritten bei den Australian Open 2023 zu urteilen, wird mit der Belarussin aber wohl zu rechnen sein. Denn Sabalenka schließt einfach nahtlos an ihre starken Auftritte beim ersten WTA-Tour-500-Turnier in Adelaide an. Und hatte auch beim 6:3 und 6:1 gegen Shelby Rogers keine Probleme.

Auch Elise Mertens, mit der Sabalenka im Doppel schon zu Grand-Slam-Ehren gekommen ist, steht in Runde drei. Die Belgierin gewann gegen Lauren Davis sicher mit 6:4 und 6:3.

Ausgeschieden sind mit Veronika Kudermetova und Anett Kontaveit dagegen zwei andere gesetzte Spielerinnen. Kudermetova musste sich der21-jährigen Qualifikantin Katie Volynets aus den USA geschlagen geben. Kontaveit verlor gegen Magda Linette aus Polen.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen