Zusammen mit der angesprochenen Elise Mertens hat Sabalenka die Australian Open 2021 gewonnen, war im Doppel damals die Nummer 1 der Welt. Das Gespann siegte übrigens auch bei den US Open 2019. Im Einzel fehlt noch der ganz grosse Triumph. Bei Majors kam die Belorussin bislang nicht über Halbfinals hinaus (Wimbledon 2021 und US Open 2021, 2022). Bei den letztjährigen WTA Finals verlor die 24-Jährige das Endspiel gegen Caroline Garcia. Dennoch hat Sabalenka bereits elf Karrieretitel gesammelt - den letzten erst kürzlich in Adelaide. In der Weltrangliste steht Sabalenka an Position 5, war vor zwei Jahren aber schon mal Zweite.