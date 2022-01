Australian Open: Ashleigh Barty nach glattem Sieg im Halbfinale

Ashleigh Barty (WTA-Nr. 1) hält sich weiter schadlos bei den Australian Open 2022: Gegen Jessica Pegula gewann sie klar mit 6:2, 6:0.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.01.2022, 10:46 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty

Nur zwei Spiele gab Barty also ab, wieder mal richtete mit ihrem Slice einiges Unheil an. Insgesamt rauscht sie bislang durch die Australian Open 2022, hat nur 16 Spiele in fünf Matches abgegeben.

"Das war solide heute", so Barty nach ihrer blitzsauberen Leistung auf die Frage von Jim Courier, was denn nicht funktioniert habe.

Barty nun gegen Madison Keys

Als Nächstes geht es nun gegen Madison Keys, die nach einer schwachen Zeit, auch verletzungsbedingt, im WTA-Ranking abgerutscht ist. Aber in Australien zur Hochform aufläuft und nach ihrem Titel in Adelaide vor zwei Wochen nun auch in Melbourne trifft.

"Es ist so schön, dass Maddie zurück ist und so gutes Tennis spielt", freute sich Barty auf ihre Halbfinalgegnerin, die in der europäischen Nacht überraschend gegen Barbora Krejcikova gewonnen hatte. "Sie ist eine der großartigsten Spielerinnen in der Umkleide", so Barty.

Die Halbfinals der Damen finden beide am Donnertag statt.

Morgen auf dem Plan stehen die letzten Viertelfinale zwischen Danielle Collins und Alizé Cornet sowie Iga Swiatek und Kaia Kanepi.