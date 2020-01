Australian Open: Ashleigh Barty und Sofia Kenin erste Halbfinalistinnen

Lokalmatadorin Ashleigh Barty und die 21-jährige US-Amerikanerin Sofia Kenin stehen als erste Spielerinnen im Halbfinale der Australian Open 2020. Beide gewannen ihre Viertelfinal-Begegnungen in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.01.2020, 05:13 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty hat dem Druck bis jetzt standgehalten

Kenin setzte sich zunächst mit 6:4 und 6:4 gegen Ons Jabeur durch. Für die junge US-Amerikanerin ist es der erste Einzug in die Vorschlussrunde eines der vier größten Turniere der Tenniswelt. Im vergangenen Jahr hatte Kenin bei den French Open Serena Williams besiegt.

Ashleigh Barty, in Melbourne an Position eins gesetzt, gewann gegen Petra Kvitova mit 7:6 (6) und 6:2. Kvitova, die 2019 im Endspiel der Australian Open Naomi Osaka unterlegen war, konnte im Tiebreak des ersten Satzes bei 6:5 die Chance auf den Vorsprung nicht nutzen. Im zweiten Durchgang zog Barty schnell davon, musste im allerletzten Spiel noch einmal zwei Breakbälle abwehren. Die Weltranglisten-Erste schloss das Match mit zwei Assen ab.

Ashleigh Barty ist damit die erste australische Halbfinalistin seit Wendy Turnbull, die diese Phase des Turniers im Jahr 1984 erreicht hatte. Gegen Kenin hat die Australierin bereits fünf Mal gespielt. Die ersten vier Matches gingen an Barty, in Wuhan 2019 setzte sich allerdings Kenin durch. In den beiden ausstehenden Viertelfinali am Mittwoch treffen Garbine Muguruza und Anastasia Pavlyuchenkova und schließlich Simona Halep und Anett Kontaveit aufeinander.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen in Melbourne