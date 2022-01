Australian Open: Ashleigh Barty verteilt Monokel an Tsurenko

Ashleigh Barty (WTA-Nr. 1) hat sich beim Australian-Open-Auftakt mit einer starken Vorstellung präsentiert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.01.2022, 10:49 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty

Barty schlug die völlig chancenlose Lesia Tsurenko mit 6:0 und 6:1 und ist damit hervorragend in ihr Heimatturnier gestartet.

Barty war kurz davor, eine Brille zu verteilen, beim 6:0, 5:0 hatte sie bereits Matchball, vergab dann aber leichtfertig und gönnte Tsurenko das Ehrenspiel.

Der Weltranglisten-Ersten gelangen 14 Gewinnschläge bei immerhin 17 Fehlern ohne Not - Tsurenko jedoch fabrizierte 21 unforced errors bei nur 4 Gewinnschlägen. Vor allem mit Bartys Slice hatte Tsurenko immer wieder große Probleme.

"Es hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt, wieder hier zu sein", sagte Barty beim On-Court-Interview. "Es ist so schön, wieder auf heimischem Boden zu spielen."

"Ich denke, meine Leistung heute war sauber", fand Barty zudem. Sie trifft nun auf auf eine weitere Qualifikantion, die Italienerin Lucia Bronzetti.

Barty gegen Osaka im Achtelfinale?

Barty hat allerdings ein schwieriges Viertel bei der Auslosung erwischt, bereits im Achtelfinale könnte es zum Kracher gegen Titelverteidigerin Naomi Osaka kommen. Die ist aktuell nur auf Platz 14 der Welt notiert, hatte sich aber bei ihrem Auftaktspiel ebenfalls in starker Form präsentiert: Sie gewann 6:3, 6:3 gegen Camilo Osorio.

Das Aus kam jedoch bereits für Sofia Kenin, Siegerin in Melbourne in 2020. Die US-Amerikanerin war die zweite Hälfte des Jahres 2021 außer Gefecht gesetzt und hatte erst vorvergangene Woche in Adelaide ihr Comeback gegeben. Nun unterlag sie Madison Keys mit 6:7 (2), 5:7.

