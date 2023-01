Australian Open Auslosung: Alexander Zverev trifft auf Lucky Loser Varillas

Die Auslosung für die Australian Open ist raus - die Platzierung der Qualifikanten und Lucky Loser nun auch. Alexander Zverev trifft auf einen letzteren.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.01.2023, 10:19 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev nach einer Trainingssession mit Basketball-Legende Dirk Nowitzki

Zverev spielt in Runde 1 der Australian Open 2023 gegen Juan Pablo Varillas. Das wurde nur drei Stunden nach der Hauptfeld-Auslosung bekannt, nachdem nun die finalen Qualifikationsspiele beendet waren.

Varillas ist allerdings kein Qualifikant, sondern ein Lucky Loser: Er hatte im Quali-Finale gegen Yosuke Watanuki verloren, es nun aber durch Absagen eigentlich qualifizierter Spieler als "glücklicher Verlierer" doch ins Hauptfeld geschafft.

Wer ist Zverev-Gegner Varillas?

Varillas ist aktuell auf Rang 104 im ATP-Ranking notiert und ein klassischer Sandplatzexperte - alle seine fünf Challenger-Titel hat er auf der roten Asche errungen. Ebenso seine größeren ATP-Erfolge, wie 2022 das Viertelfinale in Gstaad (Niederlage gegen Dominic Thiem) und das Achtelfinale des Generali Open in Kitzbühel, das ihn erstmals unter die Top 100 brachte. Sein bestes Ranking: Platz 97.

Seine Bilanz bei Grand-Slam-Turnieren ist mäßig: Bei den Australian Open steht er in diesem Jahr erstmals im Hauptfeld, bei den French Open war das im vergangenen Jahr der Fall. Hier war in Runde 1 Schluss. In Wimbledon und bei den US Open kam er in den vergangenen beiden Jahren nie über die erste Quali-Hürde hinaus.

Wie stark ist Alexander Zverev wieder?

Zverev ist mit zwei klaren Niederlagen beim United Cup ins Jahr gestartet, auch die alten Aufschlagprobleme waren hierbei wieder zu sehen. Daher ist Geduld angebracht nach der langen Auszeit (seit den French Open 2022). Ein langer Lauf bereits in Melbourne? Unwahrscheinlich. Das Match gegen Varillas jedoch könnte für Zverev eine gute Probe sein, um sein aktuelles Level einzuschätzen.

Sollte er gewinnen, würde in Runde 2 entweder David Goffin oder mit Laurent Lokoli ein Qualifikant warten.

Zverev steht aktuell fleißig im Training (u.a. mit Dominic Thiem), am Donnerstag gab's gar ein kleines Treffen mit Basketball-Legende und Tennisfreund Dirk Nowitzki.

Gegen wen spielen die anderen deutschen Herren?

Oscar Otte, neben Zverev direkt im Hauptfeld, trifft auf den Qualifikanten Juncheng Shang, Daniel Altmaier auf den an 16 notierten Frances Tiafoe.

Qualifikant Jan-Lennard Struff wurde Tommy Paul zugelost, seinem Kollegen Yannick Hanfmann der australische Wildcard-Inhaber Rinky Hijikata.

