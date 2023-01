Australian Open Auslosung: Dominic Thiem gleich gegen Rublev, Zverev zieht Qualifikanten

Hartes Los für Dominic Thiem zum Auftakt der Australian Open 2023 - er muss gleich gegen Andrey Rublev ran, die Nummer 6 der Welt. Angenehmer wird's womöglich für Alexander Zverev.

UPDATE: Auf wen treffen die Qualifikanten?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.01.2023, 09:39 Uhr

Dominic Thiem

Thiem geht ungesetzt und nur via Wildcard an den Start bei den Australian Open 2023. Klar war also: Thiem kann jeden erwischen, vom Qualifikanten bis zum Topgesetzten. Geworden ist's Andrey Rublev, aktuell Weltranglisten-Sechster. Er führt auch im direkten Vergleich gegen Thiem mit 4:2, gewann 2022 die letzte Begegnung in Giron mit 6:4, 6:4.

Der Jahresstart für Rublev lief jedoch auch nicht optimal mit zwei Niederlagen.

In Runde 2 würde Emil Ruusuvuori oder ein Qualifikant warten.

Thiem war nach seiner langen Handgelenksverletzung 2021 lange ausgefallen und erst im vergangenen Frühjahr auf die Tour zurückgekehrt.

Alexander Zverev: Auslosung okay, aber wie steht's um die Form?

Besser erwischt hat es Thiems Kumpel Alexander Zverev, ebenfalls auf Comebackwegen nach seiner Verletzung bei den French Open. Zverev spielt gegen einen Qualifikanten. Bei einem Sieg könnte David Goffin warten oder ein weiterer Qualfikant.

Zverev war Anfang des Jahres auf die Tour zurückgekehrt, beim United Cup aber setzte es zwei recht klare Niederlagen.

Rafael Nadal als Nummer 1 des Turniers

Rafael Nadal ist nach der Absage von Carlos Alcaraz topgesetzt, er spielt gegen den jungen Briten Jack Draper. Stefanos Tsitsipas ist als Nummer 3 in Nadals Hälfte gelandet und damit möglicher Halbfinalgegner. Er beginnt gegen Quentin Halys.

Rekordsieger Novak Djokovic, als Nummer 4 im unteren Tableau am Start, eröffnet gegen Roberto Carballes Baena. Klar ist auch: Nadal und Djokovic könnten erst im Finale aufeinandertreffen. In Djokovics Hälfte indes, ganz unten: Casper Ruud (2), der gegen Tomas Machac spielt

Daniil Medvedev, an 7 gesetzt, spielt gegen Marcos Giron.

Außerdem: Jannik Sinner gegen Kyle Edmund, Felix Auger-Aliassime gegen Vasel Pospisil, Nick Kyrgios gegen Roman Safiullin, Taylor Fritz gegen Nikoloz Basilashvili.

Murray vs Matteo!

Ein Popcorn-Match und eins für die Stimmung: Einmal Andy Murray gegen Matteo Berrettini - und dann Vorjahres-Doppel-Champ Thanasi Kokkinakis gegen Fabio Fognini.

Oscar Otte trifft auf einen Qualifikanten, Daniel Altmaier auf den an 16 gesetzten Frances Tiafoe,

Stan Wawrinka spielt gegen Alex Molcan, Marc-Andrea Huesler misst sich mit Lokalmatador John Millman.

