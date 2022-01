Australian Open Auslosung: Barty und Osaka auf Kollisionskurs, Kerber mit heikler Aufgabe

Die Auslosung für die Australian Open 2022 hat bei den Frauen ein mögliches Achtelfinal-Duell zwischen der Nummer eins Ashleigh Barty und Titelverteidigerin Naomi Osaka gebracht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.01.2022, 07:17 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty droht ein frühes Treffen mit Naomi Osaka

Turnierfavoritin Ashleigh Barty startet gegen einen Qualifikantin, erste große Hürde könnte Camila Giorgi in Runde drei werden,. Danach ist Titelverteidigerin Naomi Osaka eine Möglichkeit für Barty. Im Viertelfinale würde gemäß Setzliste Maria Sakkari warten. Sakkari wurde die Deutsche Tatjana Maria zugelost.

Angelique Kerber eröffnet gegen Kaia Kanepi und könnte im Achtelfinale auf Aryna Sabalenka treffen. In Runde drei stünde gemäß Setzliste ein Wiedersehen mit Leylah Fernandez an. Gegen die Kanadierin hat Kerber bei den US Open im Herbst 2021 verloren.

Pech hatte Andrea Petkovic, die gleich in Runde eins auf die Nummer vier des Turniers, Barbora Krejcikova trifft. Eine weitere Deutsche wird noch dazu kommen: Denn Jule Niemeier hat die Qualifikation für das erste Grand-Slam-Turnier 2022 souverän gemeistert.

Hier die Viertelfinali gemäß Setzliste:

Hier das Einzel-Tableau der Frauen bei den Australian Open 2022