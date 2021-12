Australian Open: Australische Nachwuchshoffnung verzichtet wegen Impfung auf Wildcard

Die 19-jährige Australierin Olivia Gadecki hätte zwar fix mit einer Wildcard für die Australian Open rechnen können, will sich allerdings nicht impfen lassen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.12.2021, 16:49 Uhr

© Getty Images Olivia Gadecki verzichtet wegen der Impfung auf eine Wildcard für die Australian Open

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die ersten fixen Absagen für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres eintrudeln würden. Nachdem vor wenigen Tagen bereits der Franzose Pierre-Hugues Herbert seine Teilnahme an den Australian Open abgesagt hatte, folgte heute die australische Nachwuchshoffnung Olivia Gadecki. Die 19-Jährige verzichtet mit ihrer Impfverweigerung auch auf einen fixen Startplatz in Melbourne, wäre sie doch vom australischen Tennisverband mit einer Wildcard bedacht worden.

Chance auf Weltranglisten-Punkte und ordentliches Preisgeld vertan

Die Regeln von den Behörden des Bundesstaats Victoria sind klar - nur geimpfte Profis dürfen beim Major in „Down under“ an den Start gehen. Es lässt tief blicken, dass sich eine junge Spielerin eine so einzigartige Möglichkeit entgehen lässt, Weltranglisten-Punkte und einmalige Erfahrungen zu sammeln - von den finanziellen Chancen gar nicht zu reden.

Gadecki hatte jedenfalls eine durchaus respektable Saison 2021 abgeschlossen. Ohne Ranking zu Beginn des Jahres spielte sich die Dame von der „Gold Coast“ bis auf Position 237 der WTA-Weltrangliste hoch. Mitte Februar feierte sie bei einem WTA-Tour-250-Event in Melbourne, den Phillip Island Trophy, einen Sieg über die damalige Weltranglisten-Vierte Sofia Kenin aus den USA. Nebenher gewann sie zwei ITF-Future-Turniere und stand bei zwei weiteren im Endspiel.