Australian Open: Azarenka gewinnt - und macht auch Swiatek froh

Victoria Azarenka ist mit einem 6:1 und 7:5 gegen Jelena Ostapenko in das Achtelfinale der Australian Open 2024 eingezogen. Das wird auch Iga Swiatek wohlwollend zur Kenntnis genommen haben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.01.2024, 08:13 Uhr

© Getty Images Victoria Azarenka am Samstag in Melbourne

Zwei Titel hat Victoria Azarenka bei den Australian Open schon geholt, nun steht die Belarussin nach dem 6:1 und 7:5 gegen Jelena Ostapenko immerhin schon wieder im Achtelfinale. Dabei standen die Zeichen schon auf einen dritten Satz. Aber Ostapenko verabsäumte es, den zweiten Durchgang nach einem frühen Break auszuservieren. Und vergab beim Stand von 5:6 auch noch drei Breakbälle - wobei Azarenka alle drei jeweils mit einem Ass abwehren konnte. Im Achtelfinale wartet nun Dayana Yastremska, die Emma Navarro in drei Sätzen besiegte und der Amerikanerin damit die erste Saison-Niederlage zufügte.

Iga Swiatek, die später am Samstag gegen Linda Noskova ran muss, wird den Sieg von Azarenka wohl erfreut zur Kenntnis genommen haben. Denn damit ist ein potenzielles Viertelfinale gegen Ostapenko vom Tisch. Gegen die Lettin hat Swiatek noch nie gewonnen, musste sich etwa bei den US Open im vergangenen Sommer in Flushing Meadows geschlagen geben.

Daüber hinaus haben sich Jasmine Paolini und Qinwen Zheng einen Platz in der zweiten Woche gesichert. Paolini gewann gegen Anna Blinkova, die zuvor Elena Rybakina eliminiert hatte, mit 7:6 (1) und 6:4 und spielt nun gegen die Russin Anna Kalinskaya. Zheng gewann das chinesische Duell gegen Yafan Wang mit 6:4, 2:6 und 7:6 (8). Nächste Gegnerin wird die Französin Oceane Dodin sein.

