Australian Open: Azarenka schlägt Keys, Sakkari scheidet aus

Victoria Azarenka steht nach einem Dreisatzerfolg über Madison Keys im Achtelfinale der Australian Open. In diesem trifft sie überraschenderweise nicht auf Maria Sakkari.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.01.2023, 15:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Victoria Azarenka besiegte Madison Keys

Die zweifache Australian-Open-Siegerin Victoria Azarenka hat nach wie vor die Chance auf ihren dritten Titelgewinn in Melbourne. Zehn Jahre nach ihrem zweiten und bislang letzten Sieg in der zweitgrößten Stadt des Landes steht die 33-Jährige immerhin bereits im Achtelfinale. Am Freitag behauptete sich Azarenka in der dritten Runde gegen Madison Keys mit 1:6, 6:2 und 6:1.

Und die Reise könnte für Azarenka durchaus noch weitergehen, bekommt sie es im Achtelfinale doch etwas überraschend nicht mit Maria Sakkari zu tun. Die Nummer sechs des Turniers unterlag der Weltranglisten-87. Lin Zhu im letzten Match des Tages mit 6:7 (3), 6:1 und 4:6.

Schon etwas früher am Freitag konnten unter anderem Iga Swiatek, Jessica Pegula und Cori Gauff Siege einfahren.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen