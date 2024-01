Australian Open: Barbora Krejcikova dreht Eröffnungspartie

Die Tschechin Barbora Krejcikova hatte zu Beginn der Australian Open 2024 mit der Japanerin Mai Hontama mehr Mühe als gedacht.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 14.01.2024, 06:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Barbora Krejcikova steht nach Kampf in der zweiten Runde der Australian Open 2024

Kein Auftakt nach Maß aber dennoch weiter: Barbora Krejcikova musste in der ersten Runde der Australian Open 2024 ordentlich schufften, um einen Dreisatz-Erfolg über die japanische Wildcard-Spielerin Mai Hontama über die Ziellinie zu bringen. Die Weltranglisten-Zehnte setzte sich trotz Satzrückstand nach 2:30 Stunden mit 2:6, 6:4, 6:3 durch und bekommt es in Runde zwei mit der Hamburgerin Tamara Korpatsch zu tun, die ihrerseits die Britin Jodie Burrage in drei Durchgängen bezwang. Krejcikova musste sich während der Partie am rechten Fuß behandeln lassen, konnte aber ohne sichtliche Einschränkung weiterspielen.

Ebenso in der nächsten Runde steht die junge Kanadierin Leylah Fernandez. Die an 32 gesetzte US-Open-Finalistin von 2021 bezwang die tschechische Qualifikantin Sara Bejlek mit 7:6 (5), 6:2. Auch die 21-Jährige aus Montreal kennt ihre Zweitrunden-Gegnerin bereits: Die US-Amerikanerin Alycia Parks setzte sich mit 2:6, 6:2, 6:4 gegen die ukrainische Qualifikantin Daria Snigut durch.

Kein Stolperstein war die Japanerin Nao Hibino für die an acht gereihte Griechin Maria Sakkari. Die 28-jährige Athenerin hatte in lediglich 71 Minuten mit 6:4, 6:1 keine wirklichen Probleme zum Auftakt des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres. Nächste Gegnerin: Elina Avanesyan aus Russland. In der "1573 Arena" hatte die Nummer 28 Lesia Tsurenko (Ukraine) mit der Italienerin Lucia Bronzetti zwar alle Hände voll zu tun, siegte schlussendlich aber nach 2:38 Stunden mit 3:6, 7:5, 6:3. Sie bekommt es in Runde zwei entweder mit der Spanierin Rebeka Masarova oder der Weißrussin Aliaksandra Sasnovich zu tun.

Hier das Einzel-Tableau aus Melbourne.