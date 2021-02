Australian Open: Barty, Pliskova, Bencic in Runde drei

Mit Ashleigh Barty, Karolina Pliskova und Belinda Bencic haben sich in den frühen Spielen am Donnerstag bei den Australian Open 2021 die Favoritinnen durchgesetzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.02.2021, 05:42 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty musste sich in Runde zwei mehr strecken

Es war nicht davon auszugehen, dass Ashleigh Barty weiterhin so durch das Tableau der Australian Open 2021 pflügt wie noch in Runde eins: Da gewann die Nummer eins der Welt gegen Danka Kovinic mit 6:0 und 6:0. Daria Gavrilova legte Barty nun in Runde zwei doch mehr Steine in den Weg - und musste sich dennoch mit 1:6 und 6:7 (7) geschlagen geben. Barty allerdings kam mit dick einbandagiertem Oberschenkel auf den Court. Wie gravierend die Behinderung ist, werden die kommenden Tage weisen.

Ebenfalls zu kämpfen hatte Karolina Pliskova gegen die in Australien immer starke Danielle Collins. Die Tschechin gewann schließlich mit 7:5 und 6:2. Sollten Barty und Pliskova auch ihre nächsten beiden Partien gewinnen, träfen sie im Viertelfinale aufeinander.

Während Elise Mertens gegen Lin Zhu in zwei Sätzen gewann, musste Belinda Bencic gegen Svetlana Kuznetsova über die volle Distanz gehen. Um schließlich mit einem 7:5, 2:6 und 6:4 weiterzukommen.

