Australian Open: Barty wieder gnadenlos, jetzt gegen Giorgi

Turnierfavoritin Ashleigh Barty hat auch ihr zweites Match bei den Australian Open 2022 souverän gewonnen. Die nächste Begegnung aber könnte heikel werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.01.2022, 04:25 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty hat in zwei Matches erst drei Spiele abgegeben

Der Umstand, dass Ashleigh Barty in ihrem zweiten Match in Melbourne doppelt so viele Spiele abgegeben hat wie in Runde eins, sollte nicht zu falschen Schlüssen führen. Denn die Weltranglisten-Erste war beim 6:1 und 6:1 gegen die italienische Qualfikantin Lucia Bronzetti ebenso ungefährdet wie beim 6:0 und 6:1 gegen Lesia Tsurenko zum Auftakt. Nun wartet auf Barty aber die erste richtig haarige Aufgabe: Denn Camila Giorgi kann an einem ihrer guten Tage jeder Gegnerin gefährlich werden.

Giorgi, bei den Australian Open 2022 an Position 30 gesetzt, gewann gegen Teresa Martincova mit 6:2 und 7:6 (2).

Eine weitere interessante Begegnung in der der dritten Runde steht ebenfalls bereits fest: Victoria Azarenka bekommt es mit Elina Svitolina zu tun. Azarenka gewann gegen Jil Teichmann sicher mit 6:1 und 6:2. Svitolina profitierte von der späten Aufgabe von Harmony Tan. Die Französin musste beim Stand von 6:3, 5:7 und 5:1 für Svitolina das Match beenden. Die Ehefrau von Gael Monfils hatte schon im zweiten Satz bei 5:4 auf das Match aufgeschlagen.

Keine Probleme hatte schließlich auch Paula Badosa. Die Spanierin gewann gegen Martina Trevisan mit 6:0 und 6:3. Nächste Gegnerin wird Marta Kostyuk aus der Ukraine sein.

