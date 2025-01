Australian Open: Belinda Bencic - "Ich bin froh, hier zu sein"

Belinda Bencic steht im Achtelfinale der Australian Open 2025, wo sie am Sonntag auf die an Nummer drei gesetzte Coco Gauff treffen wird. Damit hat die Schweizerin bereits jetzt alle Erwartungen übertroffen - auch ihre eigenen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 18.01.2025, 14:45 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic übertrifft in Melbourne aller Erwartungen

Bencic hatte im Herbst des Vorjahres ihr Comeback nach Babypause gefeiert und fühlt sich selbst noch gar nicht bei hundert Prozent: „Ich schaue einfach von Spiel zu Spiel und bin dankbar, dass ich gegen Topspielerinnen spielen und mich selbst auf die Probe stellen kann“, so die Olympiasiegerin im Dameneinzel von Tokio 2020. „Ich bin wirklich zufrieden damit, wie mein Comeback verläuft.“

Fast wäre es zu einem Auftritt bei den diesjährigen Australian Open gar nicht gekommen: „Wenn wir als Team Schweiz nicht in den United Cup gekommen wären, hätte ich sogar in Erwägung gezogen, vielleicht noch gar nicht hier in Australien zu spielen, weil ich einfach dachte, dass es zu früh ist“, sagte die 27-Jährige am Freitag, nachdem ihre Gegnerin Naomi Osaka ihr Drittrundenspiel verletzungsbedingt aufgeben musste. Nachsatz: "Aber ich bin froh, dass wir gekommen sind".

„Natürlich geht es um den Sieg"

Dass sie in Melbourne bereits bis ins Achtelfinale vorstoßen konnte, überrascht die ehemalige Weltranglisten-Vierte selbst: „Ich habe nicht damit gerechnet, in die vierte Runde zu kommen. Und ich werde meine Erwartungen auch aufgrund des Ergebnisses hier nicht ändern.“ Sie arbeite immer noch daran, körperlich auf das Niveau zu kommen, auf dem sie vor ihrer Babypause war.

Am Sonntag wartet auf die Schweizerin im Achtelfinale mit Coco Gauff eine der Turnierfavoritinnen. Kampflos geschlagen geben will sich Bencic freilich auch gegen die Nummer 3 der Welt nicht. „Natürlich geht es um den Sieg, deshalb sind wir hier“, so die 27-Jährige. „Aber im Moment nenne ich das immer noch ein bisschen einen Test. Ich bin hierhergekommen, um zu sehen, wie es wird.“ Die Bestandsaufnahme dürfte bisher sehr positiv verlaufen sein.

