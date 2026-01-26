Australian Open: Ben Shelton komplettiert Viertelfinale

Der US-Amerikaner Ben Shelton hat das Viertelfinale in Melbourne erreicht. Er schlug Casper Ruud in vier Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.01.2026, 13:42 Uhr

© Getty Images Ben Shelton

Shelton schlug Ruud mit 3:6, 6:4, 6:3, 6:4 und zog damit als letzter Akteur in die Runde der letzten Acht ein. Gegner nun: Titelverteidiger Jannik Sinner.

“Ihr habt vermutlich auf Novak gelauert. Aber ich hoffe, wir haben euch nicht enttäuscht”, sagte Shelton im Anschluss. Hintergrund: Eigentlich war das Match zwischen Novak Djokovic und Jakub Mensik für die Night Session angesetzt, der Tscheche aber hatte bereits am Sonntag aufgrund einer Bauchmuskelverletzung zurückgezogen.

Shelton und Ruud enttäuschten allerdings nicht. Vor allem bei eigenem Aufschlag ließ Shelton ab Satz zwei wenig zu, bei 66 Prozent ersten Aufschlägen im Feld - und 83 Prozent Punktgewinnen im Anschluss. Er selbst erspielte sich elf Breakchancen und nutzte drei. Ruud hatte insgesamt nur drei Gelegenheiten, Shelton den Aufschlag abzunehmen.

Shelton hatte bereits 2025 das Halbfinale erreicht.

Für Ruud geht es nun nach Hause, womöglich auch mit einem lachenden Auge: Seine Frau ist hochschwanger, er selbst hatte bereits angekündigt, im Zweifel sogar während des Turniers zurückzukehren. Nun wird er wohl den erstbesten Flieger nehmen.