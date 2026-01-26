Australian Open live: Jannik Sinner gegen Luciano Darderi im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft im Achtelfinale der Australian Open auf Luciano Darderi. Das Match gibt es nicht vor 8 Uhr live im TV bei ServusTV, im Livestream bei ServusOn und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.01.2026, 19:46 Uhr

Der Südtiroler Jannik Sinner trifft im Achtelfinale der Australian Open 2026 in der rein italienischen Auseinandersetzung auf Luciano Darderi, wobei beide Spieler im Turnierverlauf bereits mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatten. Während der 24-jährige Sinner in seiner Drittrunden-Begegnung gegen den US-Amerrikaner Eliot Spizzirri von der Heat-Rule profitieren musste, um sich den Sieg in vier Sätzen zu sichern, hatte der 23-jährige Darderi in seiner Zweitrunden-Partie gegen den Chilenen Cristian Garin mit Magenproblemen zu kämpfen, ehe er den hart umkämpften Dreisatz-Sieg doch noch rechtzeitig nach Hause bringen konnte.

Die Favoritenrolle geht aufgrund der Weltranglistenposition eindeutig an den auf Rang 2 geführten Sinner. Direkte Vergleiche auf der Tour mit dem an Nr. 22 gesetzten Darderi gab es bislang noch nicht.

Sinner vs. Darderi – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Francisco Darderi bei den Australian Open gibt es nicht vor 8 Uhr live im TV bei ServusTV, im Livestream bei ServusOn und in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau der Herren bei den Australian Open 2026