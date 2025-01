Australian Open: Bencic überrascht, Pegula überzeugt

Rückkehrerin Belinda Bencic hat in der ersten Runde der Australian Open 2025 für eine kleine Überraschung gesorgt. Derweil zog Jessica Pegula sicher in die zweite Runde ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.01.2025, 09:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Belinda Bencic ist sehr stark in die Australian Open 2025 gestartet

Belinda Bencic ist grundsätzlich natürlich immer alles zuzutrauen. Allerdings kommt die Schweizerin ja gerade erst aus einer Babypause zurück, allzu hoch sollten die Ansprüche also noch nicht sein. So gesehen war es dann doch überraschend, dass sich Bencic in Runde eins der Australian Open 2025 gegen Jelena Ostapenko mit 6:3 und 7:6 (6) durchsetzen konnte. Die weiteren Aussichten sind gar nicht schlecht: Denn ins nächste Match gegen die Niederländerin Suzanne Lamens geht Belinda Bencic wohl als leichte Favoritin.

Jessica Pegula hat derweil beim 6:3 und 6:0 gegen die Australierin Maya Joint nichts anbrennen lassen, möglicherweise beflügelt durch den gestrigen Erfolg “ihrer” Buffalo Bills. Das NFL-Team befindet sich ja im Besitz des Vaters von Pegula. Nun geht es für die US-Open-Finalsitin des letzten Jahres gegen die Siegerin der Partie zwischen Elise Mertens und Viktoria Golubic.

Swiatek und Gauff erfolgreich

Keine Blöße gaben sich auch die beiden Favoritinnen in der oberen Tableau-Hälfte: Zunächst gewann Coco Gauff gegen Sofia Kenin sicher mit 6:3 und 6:3, wenige Stunden später zog Iga Swiatek mit einem 6:3 und 6:4 gegen Katerina Siniakova nach. Swiatek trifft in Runde zwei auf Jessica Bouzas Maneiro aus Spanien, Gauff spielt gegen die Britin Jodie Burrage.

Ein Treffen mit der Olympiasiegerin Qinwen Zheng erspielte sich Laura Siegemund. Die Deutsche stand gegen Haily Baptiste mehr als drei Stunden lang auf dem Court, gewann aber schließlich mit 4:6, 7:5 und 6:4. Mit Jule Niemeier schaffte nach Tatjana Maria (schon gestern) eine dritte Spielerin des DTB den Einzug in Runde zwei.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen