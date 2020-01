Australian Open: Bianca Andreescu muss absagen

US-Open-Siegerin Bianca Andreescu wird bei den Australian Open fehlen. Die Kanadierin laboriert nach wie vor an einer Knie-Verletzung, die sie schon in der Endphase der vergangenen Saison stark beeinträchtig hatte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.01.2020, 14:08 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu wird in Melbourne fehlen

Bianca Andreescu kann diesmal nicht in die Fußstapfen von Naomi Osaka treten: Die Kanadierin war Osaka als Siegerin der US Open nachgefolgt, nun stünde eben dieses auch bei den Australian Open an. Dort allerdings wird Andreescu aufgrund einer immer noch nicht ganz ausgeheilten Knieverletzung nicht an den Start gehen, wie sie über Twitter mitteilte.

Eigentlich wollte Andreescu ihre Saison schon in Auckland beginnen, wo sie im vergangenen Jahr als Qualifikantin das Endspiel erreicht hatte. Der Start in Neuseeland platzte aufgrund der Beschwerden am Knie, die sie schon bei den WTA Finals behindert hatten, ebenso wie nun der Auftritt bei den Australian Open. Anzunehmen ist, dass Bianca Andreescu nun bei den Hartplatz-Turnieren im Frühjahr zurück auf die Tour kommt. Dort hatte sie im vergangenen Jahr in Indian Wells überraschend ihren ersten Titel gewonnen, mit einem Finalsieg gegen Angelique Kerber.