Australian Open: Bianca Andreescu sagt Teilnahme ab

Bianca Andreescu wird 2022 nicht an den Australian Open teilnehmen. Wie die Kanadierin bekanntgab, benötige sie noch etwas mehr Zeit, um für die kommende Saison bereit zu sein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.12.2021, 19:05 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu verpasst die Australian Open

Rückschlag für die Organisatoren der Australian Open rund um Turnierdirektor Craig Tiley: Wie sie am Montag in den sozialen Medien bekanntgab, wird Bianca Andreescu nicht am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres teilnehmen. Die 21-Jährige braucht nach "sehr herausfordernden" zwei Jahren noch etwas Zeit für sich.

Insbesondere die Ereignisse in diesem Jahr hätten bei ihr Spuren hinterlassen, so die Kanadierin: Andreescu musste sowohl in Melbourne als auch in Madrid in Quarantäne, zudem landete ihre Großmutter nach einer Corona-Infektion auf der Intensivstation. Daher "habe ich mich an vielen Tagen nicht wie ich selbst gefühlt".

Dieser Zustand sei vor allem auf dem Tennisplatz aufgetreten, so Andreescu weiter. "Ich habe mich gefühlt, als würde ich die Welt auf meinen Schultern tragen." Daher benötige sie noch etwas Zeit, um für die kommende Saison bereit zu sein.

Die Australian Open werden somit ohne die US-Open-Siegerin des Jahres 2019 über die Bühne gehen. Zu Beginn dieses Jahres schied Andreescu beim Major-Event in Melbourne in der zweiten Runde gegen Su-Wei Hsieh aus.