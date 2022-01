Australian Open: Borna Coric muss sein Comeback erneut verschieben

Zwar wollte Borna Coric in Australien sein Comeback auf der ATP-Tour geben, nur wurde daraus nun nichts.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.01.2022, 18:44 Uhr

© Getty Images Borna Coric kann sein Comeback nicht wie geplant in Australien geben

Borna Coric war einer der ersten Topspieler, die Ende Dezember in Australien ankamen, um die Saison 2022 perfekt anlaufen zu lassen. Zunächst klappte es mit keinem der Vorbereitungsturniere in Sydney und Adelaide und nun musste der Kroate auch für die Australian Open zurückziehen. Ein ordentlicher Dämpfer für den Südeuropäer, der in "Down under" eigentlich sein Comeback nach einer Schulter-Operation im Sommer des Vorjahres geben wollte.

"Hallo Leute! Leider ist meine Schulter noch nicht ganz bereit, um über fünf Sätze konkurrieren zu können. Deshalb haben mein Team und ich die schwere Entscheidung getroffen, von den Australian Open zurückzuziehen", schrieb die ehemalige Nummer zwölf des ATP-Rankings aus seiner Instagram-Seite.

Nahe dran an 100 Prozent

"Ich bin extrem nahe dran bei 100 Prozent zu sein und bin in Australien mit der dem klaren Ziel angekommen, mein Comeback zu geben, aber ich möchte sicher gehen, in der letzten Phase meines Heilungsprozesses nichts zu überstürzen", so Coric weiter. Wann der 25-Jährige nun plant, auf die Tour zurückzukehren, blieb noch offen.

2021 hatte der zweifache Turnierchampion die zweite Runde bei den Australian Open erreicht, sein bislang bestes Ergebnis in Melbourne war 2019 das Erreichen des Achtelfinals.