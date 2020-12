Australian Open: Bouchard, Babos, Bellis - viel Prominenz im Quali-Feld

Beim Qualifikations-Turnier für die Australian Open 2021 in Dubai sind einige durchaus prominente Spielerinnen am Start. Allen voran Eugenie Bouchard und Timea Babos.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.12.2020, 14:45 Uhr

Eugenie Bouchard

Ihren Platz im Doppel-Tableau hat Timea Babos bei den Australian Open 2021 natürlich fest in der Hand. Genau genommen geht die Ungarin an der Seite von Kristina Mladenovic wohl als großes Favoritenpaar ins Rennen: Sowohl 2018 wie auch Anfang 2020 haben Babos/Mladenovic beim ersten Major des Jahres den Titel geholt, 2019 scheiterten sie erst im Finale.

Während sie in der Doppel-Weltrangliste an Position vier geführt wird, liegt die 27-jährige Babos im Einzel nur auf Platz 115. Das heißt: ab nach Dubai. Denn dort werden ab dem 10. Januar die letzten Plätze für das Hauptfeld bei den Australian Open vergeben. Timea Babos hätte gerne einen.

Noch weiter von der direkten Qualifikation entfernt war Eugenie Bouchard, immerhin schon Wimbledon-Finalistin mit einem Karriere-Hoch von Rang fünf. Bouchard, mittlerweile von Rennae Stubbs betreut, hat ebenfalls für den Qualifikations-Wettbewerb in Dubai genannt. 2014 stand Bouchard in Melbourne übrigens schon in der Vorschlussrunde. Im Hauptfeld.

Aufmerksamkeit im internationalen Feld verdienen außerdem die US-Amerikanerin Catherine „Cici“ Bellis, die nach ihrer langwierigen Verletzung den Anschluss an die erweiterte Weltspitze noch nicht wieder geschafft hat. Dasselbe gilt für Mihaela Buzarnescu aus Rumänien, die schon auf Platz 20 notiert war. Oder Tsvetana Pironkova, die zuletzt bei den US Open einen starken Rund hingelegt hat, erst im Viertelfinale an Serena Williams gescheitert war.