Australian Open: Carlos Alcaraz strauchelt gegen Nuno Borges nur kurz

Carlos Alcaraz hat in der dritten Runde der Australian Open gegen Nuno Borges zwar seinen ersten Satz abgegeben, das Achtelfinale aber letztlich ohne große Probleme erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.01.2025, 07:14 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz zeigte eine starke Leistung

Carlos Alcaraz hat seine gute Form auch in der dritten Runde der Australian Open unter Beweis gestellt. Der vierfache Grand-Slam-Sieger aus Spanien schlug Nuno Borges am Freitag mit 6:2, 6:4, 6:7 (3) und 6:2 und darf damit weiterhin von seinem ersten Titel in Melbourne träumen.

Alcaraz, der gegen Borges erstmals in diesem Jahr in der Rod Laver Arena spielen durfte, zeigte gegen den Portugiesen zu Beginn eine äußerst dominante Vorstellung. Im dritten Satz fand der Außenseiter dann aber besser in die Partie und konnte diesen im Tiebreak verdientermaßen für sich entscheiden.

Alcaraz im vierten Satz zur Stelle

Bereits zu Beginn des vierten Satzes erstickte Alcaraz jegliche Hoffnung seines Kontrahenten im Keim. Der Spanier, der über die gesamte Matchdauer hinweg kein einziges Break hinnehmen musste, nahm Borges früh den Aufschlag ab und durfte nach rund drei Stunden Spielzeit über den Einzug ins Achtelfinale jubeln.

In der Runde der letzten 16 bekommt es Alcaraz mit Jack Draper oder Aleksandar Vukic zu tun, bereits danach könnte es zum Aufeinandertreffen mit Novak Djokovic kommen. Sollte der 21-Jährige die Australian Open gewinnen, würde er als jüngster Spieler der Geschichte seine Major-Sammlung komplettieren.

