Australian Open: Carlos Alcaraz zu stark für Richard Gasquet

Carlos Alcaraz hat mit einem 7:6 (5), 6:1 und 6:2 gegen Richard Gasquet souverän den Einzug in die zweite Runde der Australian Open 2024 geschafft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.01.2024, 13:46 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz ist in die zweite Runde der Australian Open 2024 eingezogen

Einen Satz lang hat Richard Gasquet den Fans in der Rod Laver Arena in Melbourne noch einmal gezeigt, was ihn über die letzten beiden Jahrzehnte zum absoluten Spitzenspieler hat werden lassen. Nicht nur, aber eben auch seine wunderbare einhändige Rückhand. Nach dem verlorenen Tiebreak allerdings hatte der Franzose sein Pulver verschossen. Und Carlos Alcaraz, die Nummer zwei des Turniers, seinen Spielrhythmus gefunden.

72 Minuten lang hatte es gedauert, bis Alcaraz das enge Tiebreak mit 7:5 für sich entschieden hatte. Der zweite Akt nahm dagegen nur eine halbe Stunde in Anspruch. Und auch im dritten und letzten kamen keine Gedanken an einen spielerischen Umschwung mehr auf. Den ersten Matchball von Alcaraz wehrte Gasquet mit einer Vorhand ab, hatte unmittelbar danach bei 2:5 sogar noch einmal einen Breakball. Die fünfte Chance auf den Sieg nutzte Alcaraz dann aber - mit einem Ass.

In Runde zwei gegen es für Carlos Alcaraz nun gegen Lorenzo Sonego. Der Italiener konnte sich gegen Daniel Evans in vier Sätzen behaupten.

