Australian Open live: Carlos Alcaraz vs. Richard Gasquet im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft zum Auftakt der Australian Open 2024 auf Richard Gasquet. Das Match gibt es ab ca. 10:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport bzw. Discovery Plus sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.01.2024, 17:10 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz beschließt gegen Richard Gasquet die erste Runde bei den Australian Open 2024

Carlos Alcaraz und Richard Gasquet werden also mit großer Wahrscheinlichkeit die dreitägige Erstrundensause bei den Australian Open 2024 beschließen. Denn der an Position zwei gesetzte Spanier und der französischen Routiner bestreiten das letzte Match des Tages in der Rod Laver Arena.

Alcaraz geht als klarer Favorit in die Partie. Allerdings hat der Spanier seit seinem Halbfinal-Aus bei den ATP Finals in Turin kein Match mehr bestritten.

Alcaraz vs. Gasquet - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Richard Gasquet gibt es ab ca. 10:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport bzw. Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne