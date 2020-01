Australian Open: Caroline Wozniacki siegt weiter, Ashleigh Barty souverän

Caroline Wozniacki hat bei ihrem letzten Karriere-Turnier noch etwas vor. Die Dänin steht bei den Australian Open 2020 nach einem Sieg gegen Dayana Yastremska in Runde drei.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.01.2020, 05:42 Uhr

© Getty Images Da geht noch was für Caroline Wozniacki

Der sechste Matchball war es dann, nach dem Caroline Wozniacki die Arme in den Nachmittagshimmel von Melbourne recken konnte. Davor hatte Dayana Yastremska jede Chance der Dänin mit teils spektakulären Bällen ausgeglichen. Die junge Ukrainerin, die von Sascha Bajin trainiert wird, leistete sich andererseits aber zu viele Fehler - und unterlagt letztlich mit 5:7 und 5:7. Die Aussichten für Wozniacki, bei ihrem letzten Turnier noch eine Runde weiter zu kommen, stehen nun nicht schlecht: Die ehemalige Nummer eins der Welt trifft auf Ons Jabeur.

Kein Drama gab es für die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty. Die Lokalmatadorin, die in Runde eins gegen Lesia Tsurenko noch über drei Sätze gehen musste, hatte beim 6:1 und 6:4 gegen Polona Hercog nur wenige Probleme. Barty, die in der vergangenen Woche in Adelaide erstmals ein Turnier in ihrem Heimatland gewinnen konnte, trifft in Runde drei entweder auf Greetje Minnen oder Elena Rybakina.

Ebenfalls weiter sind die beiden Vorjahresfinalistinnen: Titelverteidigerin Naomi Osaka gewann gegen Sasai Zheng mit 6:2 und 6:4, Petra Kvitova besiegte Paula Badosa mit 7:5 und 7:5. Osaka trifft in Runde drei auf Cori Gauff. Die 15-jährige US-Amerikanerin setzte sich knapp in drei Sätzen gegen Sorana Cirstea durch.

