Australian Open: Caroline Wozniacki wird von Ons Jabeur in die Rente geschickt

Die Karriere von Caroline Wozniacki als professionelle Tennisspielerin ist vorbei. Die Dänin unterlag in der dritten Runde der Australian Open 2020 der Tunesierin Ons Jabeur mit 5:7, 6:3 und 5:7.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.01.2020, 05:08 Uhr

© Getty Images Caroline Wozniacki kann sich nun privaten Dingen widmen

Wozniacki, die 2018 in Melbourne ihren einzigen Grand-Slam-Sieg feiern konnte, zeigte noch einmal alle Tugenden, die sie ihre Karriere lang ausgezeichnet haben: großer Kampfgeist, starkes Defensivverhalten, eine formidable Rückhand. Jabeur dagegen suchte ihr Heil immer wieder in der Offensive. Und kam damit im dritten Satz zu einer 3:0-Führung, die Wozniacki aber umgehend wieder ausglich.

Die Entscheidung fiel dann sehr unglücklich: Beim Stand von 5:6 und 15:30 nahm Wozniacki eine Challenge, der Ball von Jabeur hatte aber die Linie noch berührt. Den folgenden Matchball wusste die Tunesierin zum Einzug in das Achtelfinale zu nutzen. Erstmals in ihrer Karriere.

Wozniacki mit Tränen in den Augen

Es wäre sehr passend gewesen, dass ihr letztes Match über drei Sätze ging. Und dass der letzte Punkt ihrer Karriere ein Vorhandfehler war, erklärte Wozniacki in der Melbourne Arena unmittelbar nach dem Match. Mit einem Augenzwinkern. Aber auch mit Tränen in den Augen, als sie auf ihren Vater zu sprechen kam. Die Videobotschaft ihrer nun ehemaligen Kolleginnen verfolgte Wozniacki gerührt, die abschließenden Worte kamen von Serena Williams, ihrer wohl besten Freundin auf der WTA-Tour.

Im ersten Match des Tages in der Rod Laver Arena hatte sich Ashleigh Barty sicher gegen Elena Rybakina durchgesetzt. Die topgesetzte Australierin gewann nach einer Spielzeit von 78 Minuten mit 6:3 und 6:2. Ebenfalls in zwei Sätzen durch ist Vorjahresfinalistin Petra Kvitova, die sich gegen Ekaterina Alexandrova mit 6:1 und 6:2 in weniger als einer Stunde Spielzeit durchsetzen konnte.

