Australian Open: Coco Gauff vs. Leylah Fernandez im TV, Livestream und Liveticker

Coco Gauff trifft in der 3. Runde der Australian Open auf Leylah Fernandez - ab 9 Uhr MEZ im TV und Livestream über Eurosport und Discovery+ und im Liveticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.01.2025, 10:33 Uhr

© Getty Images Coco Gauff, Leylah Fernandez

Coco Gauff wirkt stark bei den Australian Open 2025 - vor allem die oft wackelige Vorhand scheint sie verbessert zu haben. Ob sie aber direkt um den Titel mitspielen kann? Als Nummer 3 der Welt gehört sie aber natürlich zum engeren Favoritinnenkreis.

Gegnerin in Runde 3 ist Leylah Fernandez. Die Kanadierin hatte 2021 auf sich aufmerksam gemacht, als sie sensationell das Finale der US Open erreichte (dort verlor sie gegen Emma Raducanu). Nach schwierigen Folgejahren ist sie nun als Nummer 29 im Ranking wieder in Reichweite der Spitze.

Die einzige Begegnung der beiden gewann Gauff vor wenigen Wochen beim United Cup in zwei Sätzen.

Wo kann ich Coco Gauff streamen?

Das Drittrundenduell zwischen Coco Gauff und Leylah Fernandez ist für 9 Uhr MEZ in der Margaret Court Arena angesetzt. Eurosport und Discovery+ übertragen in TV und via Livestream, wir haben den Liveticker für euch!