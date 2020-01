Australian Open: Cori Gauff schafft Sensation gegen Naomi Osaka

Cori Gauff hat bei den Australian Open 2020 sensationell die Titelverteidigerin Naomi Osaka besiegt und steht damit im Achtelfinale des ersten Majors des Jahres.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.01.2020, 10:30 Uhr

© Getty Images Die Reise geht weiter für Cori Gauff

Was für eine Umkehr der Verhältnisse zum ersten Match zwischen Naomi Osaka und Cori Gauff im vergangenen Herbst bei den US Open in New York City: Damals hatte die Japanerin mit ihrer 15-jährigen Gegnerin keine Probleme, verabschiedete die Teenagerin kurz und schmerzvoll.

In der vollbesetzten Rod Laver Arena revanchierte sich nun Gauff in beinahe ebenso beeindruckender Art und Weise: 6:3 und 6:4 das glatte Ergebnis für die US-Amerikanerin, die im Herbst in Linz ihr erstes Turnier auf der WTA-Tour gewonnen hatte.

Gauff nun gegen Kenin oder Zhang

Im ersten Satz ging Gauff mit einem Break mit 5:3 in Führung, servierte danach zu null aus. Und legte zu Beginn des zweiten Durchgangs gleich ein Break nach, das Osaka allerdings sofort ausgleichen konnte. Gauff ließ sich nicht irritieren, spielte weiter höchst variabel - und holte sich den Aufschlag ihrer Gegnerin zum 4:3. Osaka konnte zwar noch einmal ihr Service halten - nach 67 Minuten Spielzeit verwertete Cori Gauff aber ihren ersten Matchball.

Im Achtelfinale wartet auf Gauff nun die Siegerin der Partie zwischen der Chinesin Shang Zhuai und Sofia Kenin aus den USA.

