Australian Open - Damen-Finale: Aryna Sabalenka vs. Madison Keys im TV, Livestream, Liveticker

Titelverteidigerin Aryna Sabalenka (WTA-Nr. 1) trifft im Finale der Australian Open 2025 auf Madison Keys (WTA-Nr. 14) - ab 9.30 Uhr live im TV und Livestream auf ServusTV und ServusTV On und im Liveticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.01.2025, 11:50 Uhr

Aryna Sabalenka, Madison Keys

Holt sich Aryna Sabalenka ihren Australian-Open-Hattrick? 2023 und 2024 hat sie in beeindruckender Manier in Melbourne gewonnen, seit nunmehr 20 Spielen ist die Belarussin im Melbourne Park mittlerweile ungeschlagen.

Auch in 2025 hat Sabalenka sich bislang in starker Form gezeigt. Nur einen Satz gab sie auf ihrem Weg ins Finale ab, im Viertelfinale gegen Anastasia Pavlyuchenkova. Vor allem im Halbfinale folgte eine bärenstarke Vorstellung gegen die beste Freundin, Paula Badosa.

Madison Keys in zweitem Grand-Slam-Finale

Mit Sabalenka hatte man gerechnet, Gegnerin Madison Keys steht einigermaßen überraschend im Endspiel: Die US-Amerikanerin aber ist immer für starke Läufe gut, mit ihrem Turniersieg in Adelaide zu Beginn der Saison hatte sie schon ein Zeichen gesetzt, dass mit ihr zu rechnen sein könnte.

Keys, oft mit zu schnellem Zug im Arm und zu wenig Marge überm Netz, spielt dieser Tage extrem kontrolliert - und dennoch mit gewohnter Power. Eine Umstellung im zarten Tennisalter von 29 Jahren. Stark vor allem: ihr Sieg über Iga Swiatek im Halbfinale.

Keys' Erfolg könnte auch mit anderen Rahmenbedingungen zu tun haben: Keys hat den mutigen Schritt gewagt, ihren gewohnten Wilson-Schläger gegen ein Yonex-Racket zu tauschen. Der Erfolg gibt ihr recht. Nach zwei Halbfinals in Melbourne in 2015 und 2022 nun also der Schritt ins Endspiel. Und die Frage: Klappt es endlich mit dem ersehnten Sieg? 2017 stand sie ebenfalls im Finale der US Open, musste sich damals aber Landsfrau Sloane Stephens geschlagen geben.

Wie steht es im H2H zwischen Sabalenka und Keys?

Im direkten Vergleich führt Aryna Sabaleka aber klar gegen Madison Keys - 4 zu 1 heißt es hier. Nur 2021 in Berlin, auf Rasen, gewann “Maddie”.

Wo wird das Australian-Open-Finale zwischen Aryna Sabalenka und Madison Keys gezeigt?

Das Finale der Australian Open 2025 zwischen Aryna Sabalenka und Madison Keys beginnt um 9.30 Uhr MEZ. ServusTV und Eurosport bzw Discovery+ übertragen live im TV und im Livestream - wir haben den Liveticker!