Australian Open: Daniil Medvedev fasst saftige Strafe aus!

Daniil Medvedev hat für sein Verhalten in der ersten Runde der Australian Open 2025 eine ziemlich heftige Strafe aufgebrummt bekommen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.01.2025, 10:49 Uhr

© Getty Images Diese Eskapade hat Daniil Medvedev ziemlich viel Geld gekostet

Die Reise von Daniil Medvedev bei den Australian Open 2025 war immerhin zehn Sätze lang. Man weiß zwar nicht, ob sich der wegen der Geburt seines zweiten Kindes spät angereiste Finalist des Vorjahres mehr ausgerechnet hatte. Die Auslosung hätte aber deutlich mehr hergegeben als ein Zweitrundenaus gegen Learner Tien aus den USA.

Aber Medvedev hatte ja schon in Runde eins gegen Kasidit Samrej seine liebe Not, musste über die volle Distanz gehen. Während dieses Matches leistete sich der US-Open-Champion von 2021 auch mal wieder ein paar Ausraster. Einer davon kostete ihn letztlich 76.000.- Australische Dollar.

Medvedev demoliert Kamera

Dieser Betrag wurde Daniil Medvedev dafür in Rechnung gestellt, dass er wiederholt die am Netz befestigte Kamera mit seinem zu diesem Zeitpunkt schon kaputten Schläger malträtiert hatte. Dass er immer noch mit einem kleinen finanziellen Plus ausgestiegen ist (für das Erreichen von Runde zwei ist ein Preisgeld von 200.000.- Australischen Dollar ausgelobt), wird Medvedev nicht trösten. Denn im Live-Ranking hat er schon einen Platz verloren, da könnten noch mehrere dazukommen.

Und eine lange Reise nach Australien anzutreten, um nach dem zweiten Match schon wieder nach Hause fliegen zu müssen, kann einem Mann mit den Ansprüchen von Daniil Medvedev nicht schmecken. Mal schauen, wo man ihn beim nächsten Mal bei der Arbeit zusehen kann.

