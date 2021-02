Australian Open: Daniil Medvedev problemlos im Viertelfinale - 18. Sieg in Folge

Der Weltranglisten-Vierte Daniil Medvedev hat bei den Australian Open mit einem Dreisatzsieg über Mackenzie Macdonald die Runde der letzten Acht erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.02.2021, 06:17 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev

Medvedev siegte mit 6:4, 6:2, 6:3 über den Weltranglisten-192. aus den USA und bleibt damit einer der Topfavoriten auf den Titel in Melbourne.

29 Winner bei nur 15 Fehlern ohne Not fabrizierte Medvedev, sechs von sieben Breakchancen nutzte er. Und feierte seinen 18. Sieg in Folge: Ende 2020 hatte er beim Paris Masters und den ATP Finals triumphiert, auch beim ATP Cup zu Beginn des Jahres siegte er in allen seinen vier Einzeln. Bei den Australian Open musste er in Runde 3 gegen Filip Krajinovic über fünf Sätze gehen.

In Melbourne trifft Medvedev im Viertelfinale auf Landsmann Andrey Rublev: Der profitierte beim Stand von 6:2, 7:6 (3) von der Aufgabe seines Gegners Casper Ruud.

Hier das Einzel-Tableau der Männer

Top Video